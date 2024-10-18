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Мотор 1,5 л и АКП – Suzuki представила новый городской кроссовер

Suzuki показала компактный кроссовер нового поколения Fronx

All-New Fronx — это инновационный компактный внедорожник, сочетающий легкость управления и экономичность. При этом он выделяется стильным купеобразным дизайном и комфортабельным салоном.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Suzuki позиционирует этот автомобиль как купе-SUV, хотя по сути Fronx является «внедорожной» версией обновленного хэтчбека Baleno.

Suzuki Fronx
Suzuki Fronx

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С размерами 3995 х 1765 х 1550 мм (Д х Ш х В) и минимальным радиусом разворота всего 4,8 м, Fronx отлично подходит для городских условий, обеспечивая легкость маневрирования даже на загруженных улицах. При этом задний ряд сидений предоставляет достаточно пространства для комфортной поездки.

Интерьер выполнен в элегантной чёрно-бордовой палитре с яркими серебристыми акцентами, что добавляет ему изысканности. Внутри использованы эффективные шумоизолирующие материалы, что делает поездки тихими и комфортными. Стандартная комплектация оснащена такими функциями, как интегрированная навигационная система с поддержкой смартфонов, электрический стояночный тормоз и беспроводное зарядное устройство.

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Под капотом Fronx 1,5-литровый двигатель K15C с мягким гибридом и 6-ступенчатым автоматом, что обеспечивает как плавность хода, так и динамику. Есть и полноприводная версия, но предлагается она исключительно на японском рынке.

С точки зрения безопасности Fronx оснащен новейшими технологиями, включая систему двойного датчика торможения, адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и трогания, а также систему помощи в удержании в полосе.

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Источник: Suzuki

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
18.10.2024
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