Хорошо знакомый россиянам европейский седан снова поступил в продажу в России

К российским дилерам поступили новые Renault Megane по цене 2,95 млн рублей

В Ульяновске выставлен на продажу новый Renault Megane 2023 года выпуска с ценой в 2,95 млн рублей. В цену включены ПТС и утильсбор, что делает предложение наиболее привлекательным.

Renault Megane

Новый Megane предлагает богатую комплектацию: датчики света и дождя, система автоматического переключения дальнего света, климат-контроль, бесключевой доступ, парковочные датчики и медиасистема с большим вертикальным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер Renault Megane

Под капотом нового Megane установлен 1,5-литровый дизельный мотор мощностью 110 л. с., который работает в паре с «роботом».

Renault Megane выпускался на бывшем московском заводе Renault (сейчас это «Москвич») крупноузловым методом, а с 2013 по 2014 годы — по полному циклу. Модель покинула российский рынок в 2016 году из-за низкого спроса.

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Источник: Автоновости дня