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Классический КАМАЗ обновился – больше мощности и комфорта!

Стартовали продажи новой версии трехосного шасси КАМАЗ-65117 с новым двигателем

В октябре дилеры и партнеры КАМАЗа получили возможность заказать у предприятия новую модификацию давно известного трехосного шасси КАМАЗ-65117, относящегося к классическим камазовским грузовикам поколения К3. Обновленная версия получила индекс КАМАЗ-65117-B5 и отличается рядом преимуществ по сравнению с прежними вариантами.

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Шасси с колесной формулой 6х4 получило более мощный двигатель КАМАЗ 689.510-400, развивающий 390 л.с. и соответствующий нормам Евро-5. Показатели мотора позволяют машине работать в составе автопоезда полной массой 44 тонны. Также в базовую комплектацию вошел увеличенный топливный бак объемом 500 литров.

КАМАЗ-65117 с двигателем 390 л.с.
КАМАЗ-65117 с двигателем 390 л.с.

Но этим нововведения не ограничились. В конструкцию внедрена пневмоподвеска задней тележки, что повысит плавность хода и поможет сохранить груз. Шасси оснащено гипоидными ведущими мостами и перфорированной рамой для удобства монтажа различных надстроек.

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Допустимая масса надстройки – 17,2 тонны. Среди вариантов – зерновоз, борт с КМУ, фургон (в том числе изотермический) и многое другое. Обновленная классическая кабина (в заводской терминологии – «Рестайлинг-2») оснащена кондиционером, автономным отопителем кабины, электропакетом, пневмосиденьем, круиз-контролем, противотуманными фарами.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 28
20.10.2024
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