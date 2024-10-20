Крупный кроссовер популярного бренда неожиданно подешевел в России

Флагманский кроссовер Changan CS95 New подешевел на 230 тыс. рублей

Полноразмерный семиместный внедорожник Changan CS95 New, дебютировавший в России около года назад, и позиционируемый как конкурент Hyundai Palisade, стал доступнее для российских покупателей всего через несколько недель после повышения цен.

Changan CS95 New

Две стартовые комплектации CS95 New – DLX и Black Edition – подешевели. Теперь базовая версия DLX предлагается за 4,18 млн рублей, а более роскошная Black Edition – за 4,25 млн рублей. Это заметное снижение по сравнению с ценой в 4,41 млн рублей, установленной в начале октября. Еще более интересным представляется сравнение с летними ценами: тогда DLX стоила 4,25 млн рублей, а Black Edition – 4,32 млн рублей.

Changan CS95 New

Это большой полноразмерный кроссовер с тремя рядами сидений. Длина Changan CS95 New составляет 4949 мм, колесная база — 2810 мм. Машина оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 226 л.с., 8-ступенчатым автоматом Aisin и полным приводом.

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Источник: Тарантас Ньюс