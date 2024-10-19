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Лист бумаги под стеклом: наглая схема угона, о которой должен знать каждый

В ГАИ рассказали о новом способе кражи с помощью листа бумаги

Кража автомобилей – проблема, актуальная во все времена. Однако преступники постоянно совершенствуют свои методы, и сегодня набирает популярность довольно коварный способ угона – «метод листка бумаги».

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Схема обмана элементарна, но именно в этой простоте и кроется её опасность. Листок бумаги, прикрепленный к заднему стеклу, частично ограничивает обзор. Водитель, замечая его, инстинктивно выходит из машины, чтобы убрать препятствие. Именно в этот момент, когда двигатель работает, а ключи находятся в замке зажигания (или автомобиль оснащен системой бесключевого доступа), злоумышленники и действуют. Времени на угон или кражу ценных вещей из салона у них предостаточно.

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Успех метода основан на человеческой психологии. Мы привыкли к мелким бытовым неудобствам и редко задумываемся о безопасности в таких, казалось бы, незначительных ситуациях. Видя листок на стекле, большинство водителей не задумываются о том, что это может быть уловка, и выходят из машины, не выключая двигатель и не забирая ключи. Это мгновение неосторожности и становится решающим.

Избежать неприятностей гораздо проще, чем кажется. Ключевое правило – никогда не выходить из машины, если заметили что-то подозрительное на стекле. Даже если это кажется мелочью.

Заметив листок, не останавливайтесь резко. Включите поворотник и медленно съезжайте на обочину в безопасное место, подальше от оживленного движения. Лучше всего убрать листок в месте, где есть другие люди или камеры наблюдения – например, на заправке, на стоянке торгового центра. Только после полной остановки и выключения двигателя можно выходить из автомобиля, предварительно забрав с собой ключи. В случае с системами бесключевого доступа – убедитесь, что ключ находится при вас.

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Важно помнить, что, если автомобиль был угнан из-за оставленных ключей в замке зажигания или включенного двигателя, страховая компания может отказать в выплате компенсации. Это связано с нарушением элементарных правил безопасности. Даже системы бесключевого доступа не гарантируют полной защиты, если вы не соблюдаете меры предосторожности.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
19.10.2024
Фото:Depositphotos
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