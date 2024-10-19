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Почему подключаемые гибриды признали тупиковым направлением?

JD Power: уровень удовлетворенности владельцев плагин-гибридов ниже ожидаемого

Плагин-гибриды (PHEV) позиционировались как идеальный переходный этап от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к полностью электрическим транспортным средствам (BEV). Обещание комфортного перехода, сочетающего преимущества обоих миров – экономичность электромотора и привычный запас хода бензинового двигателя – оказалось обманчивым. Исследования, в том числе данные JD Power, говорят о другом: мост к электрической эре, возведенный на основе PHEV, рухнул под собственным весом.

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Уровень удовлетворенности владельцев плагин-гибридов, согласно отчету JD Power, составляет всего 669 баллов из 1000. Для сравнения, владельцы полностью электрических автомобилей оценивают свои машины значительно выше: 716 баллов для массового сегмента и 738 баллов для премиум-класса.

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В чем же причина такого разочарования? Проблема кроется в сложности и высокой стоимости эксплуатации плагин-гибридов. Сочетание двух силовых агрегатов – бензинового двигателя и электромотора – приводит к удорожанию как самой машины, так и её обслуживания. Средняя цена компактного SUV с гибридной силовой установкой достигает внушительных 48 700 долларов (около 4,7 млн рублей по текущему курсу), что значительно превосходит стоимость аналогичных полностью электрических моделей. Эта цена становится существенным барьером для многих потенциальных покупателей, особенно учитывая, что зачастую пробег на электротяге оказывается меньше, чем ожидается, а расходы на топливо и обслуживание оказываются выше, чем предполагалось.

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Ситуация усугубляется падающими продажами. Даже несмотря на активное продвижение PHEV со стороны автопроизводителей, особенно китайских, рынок демонстрирует отчётливую тенденцию к снижению спроса. В качестве примера можно привести данные по Испании: в сентябре 2024 года продажи плагин-гибридов упали на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, остановившись на отметке 4 136 единиц. В то же время продажи электромобилей выросли на впечатляющие 58,9%. Это красноречиво демонстрирует, что потребители делают свой выбор в пользу более чистых и, в конечном итоге, более экономичных в эксплуатации полностью электрических автомобилей.

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Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 16
19.10.2024
Фото:Unsplash
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