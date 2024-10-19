Бюджетный японский кроссовер теперь можно купить в России намного дешевле «китайцев»

Дилеры привезли в Россию кроссоверы Honda Vezel по цене от 2,2 млн рублей

В октябре на российском рынке появились предложения о продаже нового Honda Vezel 2024 года выпуска по цене от 2 190 000 рублей. Это предложение, размещенное на одном из классифайдов краснодарской компанией, включает в себя доставку из Японии во Владивосток (около 25 дней).

Honda Vezel

За эту сумму покупатель получает автомобиль с правым рулем, тканевым салоном, довольно скромным, но функциональным оснащением: светодиодная оптика, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и литые диски.

Honda Vezel

Однако, за более высокую цену, можно получить более богатую комплектацию. Во Владивостоке предлагается леворульный Honda Vezel в комплектации Executive за 2 500 000 рублей. Эта версия значительно превосходит базовую: кожаный салон, бесключевой доступ, панорамная крыша, камера заднего вида, улучшенный мультифункциональный руль, медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые литые диски и, что особенно важно, система активной безопасности Honda Sensing с адаптивным круиз-контролем и другими ассистентами вождения.

Интерьер Honda Vezel

Стоит отметить, что цены на Honda Vezel в наличии значительно выше. Объявления показывают разброс цен от 2 950 000 рублей до 4 890 000 рублей в зависимости от региона (Уссурийск, Томск, Краснодар, Иркутск, Москва) и комплектации.

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Источник: Автоновости дня