Популярный в России бренд произвел настоящий летающий автомобиль: испытания пройдены

Chery представила свой летающий автомобиль под названием Land and Air Vehicle

Chery представила летающий автомобиль Land and Air Vehicle на Глобальной инновационной конференции 2024 года в Аньхое, Китай. Это не просто концепт-кар, а машина, уже прошедшая успешные испытательные полеты на дистанции 80 километров.

Land and Air Vehicle

Chery представила не просто летательный аппарат, а сложное, многофункциональное транспортное средство, состоящее из трех интегрированных частей: летающей платформы, интеллектуальной кабины и шасси. Это гибридный автомобиль, способный переключаться между режимами наземного движения и полёта, практически мгновенно адаптируясь к дорожной обстановке.

Отсутствие привычного рулевого колеса и педалей газа указывает на высокий уровень автоматизации – управление осуществляется, предположительно, через продвинутую систему автопилота.

Land and Air Vehicle рассчитан на двух пассажиров и способен взлетать и приземляться вертикально (VTOL – Vertical Take-Off and Landing). Максимальная высота полета достигает 1000 метров, а крейсерская скорость – 120 км/ч. Заявленное время полета на одном заряде составляет около 40 минут – показатель, который, безусловно, будет улучшен в будущих модификациях. Автомобиль построен на базе архитектуры Chery S2ma-scalable intellectual Mars.

Chery позиционирует свой летающий автомобиль как решение проблемы городских пробок. Короткие перелеты над загруженными магистралями – это не просто удобство, а реальная возможность сокращения времени в пути и повышения эффективности транспортных потоков.

Land and Air Vehicle

Однако, важно помнить, что проект всё ещё находится в стадии разработки. Несмотря на успешные испытания, до массового производства и коммерциализации еще предстоит пройти долгий путь, включающий в себя сертификацию, решение вопросов безопасности и, конечно, совершенствование технических характеристик. Но Chery не одинока в этом гонке. Xpeng, GAC, SAIC и Geely – другие китайские компании, уже продемонстрировавшие свои успехи в разработке летающих автомобилей.

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Источник: CarNewsChina