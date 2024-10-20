Недорогой и практичный «кореец» посетил российский рынок: известны цены

Российские дилеры предлагают новые Hyundai i30 по цене от 2,4 млн рублей

На арену выходит Hyundai i30 – привычный для европейцев, но до недавнего времени редко встречающийся в России хэтчбек и универсал, предлагаемый по цене, сравнимой с популярной LADA Vesta.

Hyundai i30

Этот неожиданный всплеск интереса к Hyundai i30 связан с параллельным импортом. Предприимчивые дилеры и частные лица обходят санкционные ограничения, поставляя в Россию эти автомобили напрямую из Европы. И результат впечатляет: на крупнейших онлайн-площадках уже сейчас можно найти новые Hyundai i30 по ценам, начинающимся от 2,4 миллионов рублей.

За эти деньги покупатель получает довольно привлекательное предложение. Например, в одном из рязанских автосалонов универсал Hyundai i30 предлагается за 2 390 000 рублей. В эту стоимость уже включены все таможенные пошлины и сборы. Комплектация, хотя и не самая богатая, включает в себя всё необходимое: кондиционер, мультируль, аудиосистему с Bluetooth и монохромным дисплеем, электрорегулировку и подогрев зеркал, а также дополнительный электрический отопитель салона – немаловажный фактор в условиях российского климата. Заметим, что это сопоставимо с ценой спортивной версии LADA Vesta SW Sportline, которая в топовой комплектации с пакетом Black обойдется минимум в 2 392 900 рублей.

Hyundai i30

Однако цена на Hyundai i30 варьируется в зависимости от региона и комплектации. Хэтчбек, например, в одном из оренбургских автосалонов оценивается в 2 499 000 рублей. За эти деньги покупатель получает тканевый салон, «зимний пакет» (подогрев сидений, руля и зеркал) и более продвинутую мультимедийную систему с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

В других городах цены значительно выше. Так, в Новосибирске универсал i30 предлагается за 2 539 000 рублей, в Тюмени – за 2 749 000 рублей, в Уфе – за 2 949 900 рублей, а в Магнитогорске и Пятигорске цена доходит до 3 175 696 и 3 199 000 рублей соответственно.

Интерьер Hyundai i30

Важно отметить, что все предлагаемые на рынке Hyundai i30 оснащаются одним и тем же европейским 1,5-литровым «атмосферником» G4LG мощностью 110 л.с., который выпускается с 2020 года и работает в паре с проверенным шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — только передний. (модель двигателя не указана в предоставленной информации).

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Источник: Автоновости дня