#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Фамильные бриллианты Renault: почему Alpine останется без собственных моторов?
20 октября
Фамильные бриллианты Renault: почему Alpine останется без собственных моторов?
Renault объявила об отказе от разработки...
ВАЗ-2106
20 октября
В Москве продают легендарный ВАЗ-2106, сохраненный в идеальном состоянии
В Москве появился в продаже новый ВАЗ-2106,...
Популярная в РФ марка автомобилей обзавелась новым брендом: подробности
20 октября
Популярная в РФ марка автомобилей обзавелась новым брендом: подробности
Chery официально представила новую линейку...

В Москве продают легендарный ВАЗ-2106, сохраненный в идеальном состоянии

В Москве появился в продаже новый ВАЗ-2106, упрощенный с завода

На рынке подержанных автомобилей периодически появляются настоящие сокровища – машины, сохранившиеся в практически первозданном виде. Одним из таких раритетов стал ВАЗ-21063, выпущенный в далеком 1992 году. Эта модель, позиционировавшаяся как самая бюджетная в линейке АвтоВАЗа, сегодня оценивается в сумму, сопоставимую с новой Lada Granta.

ВАЗ-2106
ВАЗ-2106
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Подушка в багажнике и «График расхода масла» — тестируем необычную новинку

Найденный в Москве экземпляр ВАЗ-21063 – это не просто автомобиль, а настоящее свидетельство эпохи. Пробег менее 2,5 тысяч километров, отсутствие следов реставрации и коррозии делают его настоящей «капсулой времени». Сохранившиеся хромированные детали, оригинальный салон и 1,3-литровый карбюраторный двигатель мощностью 69 л.с. – все это создает атмосферу настоящего ретроавтомобиля.

Интерьер ВАЗ-2106
Интерьер ВАЗ-2106

Состояние автомобиля, по словам продавца, безупречное, и автомобиль готов пройти любые проверки.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Auto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 20
20.10.2024
Фото:Auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0