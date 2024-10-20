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Фамильные бриллианты Renault: почему Alpine останется без собственных моторов?
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Фамильные бриллианты Renault: почему Alpine останется без собственных моторов?

Renault объявила об отказе от разработки собственной силовой установки

Недавнее заявление Луки де Мео, главы Renault Group, о прекращении разработки собственных силовых установок для Alpine с 2026 года вызвало широкий резонанс в мире автоспорта. Решение отказаться от собственного производства двигателей, традиции которого тянутся ещё с 1977 года и сопровождались значительными достижениями в Формуле 1, кажется, парадоксальным на первый взгляд. Однако, де Мео уверяет, что это не отказ от наследия, а рациональный экономический манёвр, сравнимый с бережным хранением «семейных бриллиантов».

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Главная причина принятия столь непопулярного решения кроется в экономической неэффективности. Двигатели, разрабатываемые моторостроительным подразделением Renault в Вири-Шатийон, используются исключительно заводской командой Alpine. Отсутствие внешних покупателей значительно увеличивает финансовое бремя, ложащееся на плечи Renault Group. Компания несет все расходы на разработку, производство и обслуживание без получения соответствующей прибыли от продаж.

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Однако, отказ от собственных моторов не означает отказ от участия в Формуле 1. Де Мео подчеркивает, что принятие этого решения никак не связано с желанием продать команду Alpine. Напротив, он подчеркивает высокую ценность команды для Renault Group. По оценкам экспертов Forbes, рыночная стоимость активов Alpine достигает 2 миллиардов долларов. Растущая популярность Формулы 1 обеспечивает дальнейший рост стоимости акций команд, что положительно отражается на финансовом благополучии Renault.

«Когда мне представили отчётность по нашей программе в Формуле 1, я увидел, что она стоит $1 миллиард. Неплохо, согласитесь? И это позитивно отражается на стоимости акций Renault. Поэтому вопрос о продаже фамильных бриллиантов даже не ставится», – заявил де Мео в интервью L’Equipe.

Выбор стороннего производителя двигателей, вероятнее всего Mercedes, представляет собой рациональный шаг в направлении снижения издержек и сохранения конкурентоспособности Alpine в Формуле 1.

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Источник: f1news.ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 21
20.10.2024
Фото:Unsplash
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