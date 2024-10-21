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Водителей предупредили о резком подорожании незамерзайки — известна причина

Стоимость канистры незамерзайки может вырасти в России к зиме в два раза

Цены на стеклоомывающую жидкость, известную в народе как незамерзайка, могут вырасти к зиме в два раза.

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Одной из причин подорожания является запрет на использование при производстве жидкости метанола. Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что организация обращалась в Правительство РФ с просьбой отменить этот запрет. Но фирмы, производящие незамерзайку, в обход запрета все равно нелегально используют метанол, а потом продают такую жидкость без необходимых сертификатов безопасности.

«В 2024 году литр абсолютизированного изопропилового спирта – такой используют для производства омывайки, стоит не менее 140 рублей. Следовательно, цена одной канистры вырастет с прошлогодних 600 рублей до одной тысячи рублей, а в сезон будет еще больше» – отмечается в сообщении Telegram-канала Mash.

При этом автовладельцы жалуются на новую формулу из-за дороговизны, отсутствия качества и плохого запаха.

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Источник: t.me/mash

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 12
21.10.2024
Фото:
«За рулем»
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