Водителей предупредили о резком подорожании незамерзайки — известна причина

Стоимость канистры незамерзайки может вырасти в России к зиме в два раза

Цены на стеклоомывающую жидкость, известную в народе как незамерзайка, могут вырасти к зиме в два раза.

Одной из причин подорожания является запрет на использование при производстве жидкости метанола. Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что организация обращалась в Правительство РФ с просьбой отменить этот запрет. Но фирмы, производящие незамерзайку, в обход запрета все равно нелегально используют метанол, а потом продают такую жидкость без необходимых сертификатов безопасности.

«В 2024 году литр абсолютизированного изопропилового спирта – такой используют для производства омывайки, стоит не менее 140 рублей. Следовательно, цена одной канистры вырастет с прошлогодних 600 рублей до одной тысячи рублей, а в сезон будет еще больше» – отмечается в сообщении Telegram-канала Mash.

При этом автовладельцы жалуются на новую формулу из-за дороговизны, отсутствия качества и плохого запаха.

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Источник: t.me/mash