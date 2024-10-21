Этот полноприводный корейский электрокар заряжается за 18 минут: известна цена

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Дилер привез в Россию электрический кроссовер Kia EV6 за 5 млн рублей

Дилер привез в Россию корейский электрический кроссовер Kia EV6 по цене 4 999 000 руб. Автомобиль в России предлагается в версии GT-Line с электродвигателем мощностью 325 л.с., или 239 кВт, АКП. Привод полный.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Kia EV6
Kia EV6

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Kia EV6 был впервые показан весной 2021 года, электрокар построен на электрической модульной платформе E-GMP.

Для автомобиля возможна зарядка с напряжением 800 В или 400 В. Пополнить батареи с 10 до 80% можно всего за 18 минут.

В салоне авто минимум традиционных кнопок, есть мультимедиа с большим экраном и проекционный дисплей, а дверные ручки выдвигаются.

Kia EV6
Kia EV6

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:KIA
Количество просмотров 10
21.10.2024
Фото:KIA
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