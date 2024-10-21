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Водителям рассказали, почему обкатку шипованных шин нужно проводить до морозов

Автоэксперт Стасюк объяснил, для чего нужно обкатывать новые шипованные шины

Если в процессе эксплуатации автомобиля с шипованными шинами соблюдать ряд правил, то можно избежать выпадения шипов. Об этом рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов компании-производителя шин «Кордиант» Алексей Стасюк.

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Он подчеркнул, что после покупки комплекта зимних шипованных шин необходима процедура обкатки.

«Осеннее „переобувание“ имеет смысл при среднесуточной температуре воздуха не выше 7 градусов. При этом после установки первые 700 км рекомендуется эксплуатировать автомобиль в так называемом щадящем режиме, то есть без резких маневров, излишней динамики и торможений, со скоростью не выше 80 км/ч», – объясняет эксперт.

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Если не соблюдать эти нехитрые правила и ездить агрессивно, можно столкнуться с выпадением шипов из своих посадочных мест, констатирует Стасюк. Цифра в 80 км/ч – это оптимальная величина. Дело в том, что при увеличении скорости момент, который действует на посадочное место, в разы увеличивается, и именно на больших скоростях происходит выпадение шипов, объясняет специалист.

«В течение же указанного выше пробега шипы фиксируются в своем посадочном месте, что позволяет в дальнейшем эффективно эксплуатировать шину с минимальной их потерей. Это базовое условие для всех шипованных шин, вне зависимости от фирм-производителей, марок и моделей», – подчеркивает специалист.

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Обкатку шипованных шин лучше производить до наступления морозов, при сильном минусе шины не будут прогреваться в достаточной степени даже при хорошем пробеге. Из-за теплой, не по календарю, погоды зимние шины становятся слишком мягкими. Для обкатки желательно выбрать относительно ровный асфальт, иначе из-за частых ударов некоторые шипы выпадут еще до наступления зимы. Чтобы соблюсти необходимый температурный баланс для шин, можно совершать периодические поездки на расстояние 20-40 км, подытожил Стасюк.

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Источник: tarantas.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
21.10.2024
Фото:Depositphotos
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