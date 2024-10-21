В РФ разрабатывают новые правила тюнинга автомобилей — рассказываем, что запретят

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Госавтоинспекция разрабатывает законопроект, призванный запретить «свапинг». Поправки, предложенные ГАИ, затронут постановление Правительства РФ № 413, регламентирующее правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

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В переводе с английского swap – это обмен или замена, в контексте транспортных средств речь идет о замене «родного» двигателя в авто на более мощные импортные установки.

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В частности, в ГАИ предлагают дополнить пункт 7 – в нем перечислены основания для отказа в выдаче разрешения на тюнинг. Сейчас к ним относятся замена кузова или шасси на аналоги, не предусмотренные маркой, уничтожение идентификационного номера, установка грузоподъемного оборудования без оценки соответствия и изменение максимальной массы и базы в случае, если отсутствует одобрение типа транспортного средства с аналогичными характеристиками.

В случае вступления в силу инициативы ведомства этот список расширится формулировкой: «Замена предусмотренного конструкцией транспортного средства двигателя на двигатель по одному из следующих параметров – максимальная мощность или максимальный крутящий момент, превосходящий более чем на 25% любой двигатель, предусмотренный конструкцией данного типа автомобиля».

Инициаторы документа в пояснительной записке подчеркивают, что коррективы «направлены на совершенствование механизмов проверки выполнения требований к транспортным средствам».

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Источник: Парламентская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
21.10.2024
Фото:Depositphotos
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