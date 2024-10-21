Этой категории граждан будут выдавать субсидии на покупку автомобиля

В Госдуме хотят выдавать многодетным семьям субсидии на покупку минивэна

Многодетным семьям в России могут выдавать субсидии на приобретение минивэна. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия – за правду», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Совместно с автоконцернами он предлагает запустить программу по производству и реализации автомобилей повышенной вместимости для этой категории граждан.

«Идея производства автомобилей такого класса, то есть повышенной вместимости, давно перезрела. При этом количество многодетных семей в России, по данным на начало этого года, выросло до 2,4 миллиона, в которых воспитываются 7,7 миллиона детей. Машина явно востребована, но ее нет», – подчеркивает глава фракции.

Миронов констатирует, что для большинства семей покупка любого автомобиля очень затратна в финансовом плане.

«Предлагаем Правительству и автопредприятиям запустить целевую программу "Минивэн для многодетных". В рамках программы многодетные семьи могли бы получать субсидии на покупку такого автомобиля, а также оформить кредит по льготной ставке. При этом государство должно регулировать конечную стоимость автомобиля», – подчеркивает Миронов.

Ранее депутаты СРЗП обращались в правительство с инициативой запустить федеральную программу «Доступный автомобиль» для многодетных. Она предусматривала не только продажу, но и социальную аренду по ставке не более 5% в год от начальной цены, а также возможность выкупа авто со скидкой 50% от его изначальной стоимости.

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Источник: spravedlivo.ru