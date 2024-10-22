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Автодилеров уличили в «ненавязчивом» обмане клиентов

Банк России предупредил об обмане клиентов со стороны банков и автосалонов

Специалисты банка изучили рынок автокредитов и обнаружили, что многие продавцы автомобилей и финансовые компании навязывают покупателям ненужные услуги по завышенным ценам.

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Договоры часто составляются таким образом, что отказаться от этих услуг нельзя, и это нарушает права потребителей.

Клиентам, например, предлагают дорогостоящие консультации по страхованию, за которые обычно вообще не нужно платить, или скидки на автомобили, но только если они берут кредит или покупают дополнительные услуги. Бывают случаи, когда заемщиков намеренно вводят в заблуждение относительно условий сделки.

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Зафиксированы случаи, когда заемщикам говорят, что досрочно погасить кредит можно только через 2–3 месяца, и что покупка машины за свои деньги окажется значительно дороже, чем в кредит.

Такие практики вводят потребителей в заблуждение и могут привести к дополнительным расходам на ненужные товары и услуги.

Банк России рекомендовал кредитным организациям прекратить недобросовестные практики. А также для потребителей подготовил советы, как не попасться на уловки недобросовестных продавцов.

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Если вы стали жертвой такого обмана, регулятор советует обратиться с жалобой в Банк России, Роспотребнадзор, Службу финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг или суд с соблюдением обязательного досудебного порядка.

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Источник: Банк России

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 30
22.10.2024
Фото:Depositphotos
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