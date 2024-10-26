Развозные фургоны с пробегом теряют популярность

В России падают продажи легкого коммерческого транспорта с пробегом

Сентябрь 2024 года оказался не слишком удачным месяцем в плане продаж легкой коммерческой техники с пробегом – по сравнению с показателем прошлого года количество перерегистраций таких машин сократилось на 17%, с 43 820 единиц до всего 36 228 единиц. Причем иномарки «упали» на 16% (с 19 531 до 16 312 единиц), а вот отечественные – более существенно, на 18% к прошлому году, с 24 289 до 19 916 единиц.

Если же смотреть статистику за три квартала 2024 года, то тут тоже снижение – на 9%, до 333 438 подержанных коммерческих машин. Тут иномарки просели существеннее, на 11%, тогда как российские фургоны и грузовички – только на 7%.

В разбивке по брендам абсолютно все участники рынка показали снижение. Больше всего перепроданных подержанных коммерческих машин в России – марки ГАЗ, что неудивительно. Так вот, разного рода ГАЗелей и Соболей на вторичном рынке продали аж на 19% меньше, чем годом ранее – 15 036 машин вместо 18 536. Впрочем, спад такой интенсивности показывают в годовом выражении почти все бренды – за исключением Nissan.

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Источник: Автостат Инфо