Стало известно, с какими автомобилями неохотно расстаются россияне

В «Автотеке» перечислили автомобили на вторичном рынке с одним владельцем

Эксперты сервиса «Автотека» провели анализ, в результате которого выяснили, что владельцы чаще всего сохраняют приверженность японским и южнокорейским моделям.

В 2024 году на платформе «Авито Авто» доля легковых автомобилей с одним владельцем составила 19,8%.

Лидером по этому показателю стал японский компактвэн Honda Freed - 84,46% авто на вторичке с одним владельцем. На втором месте минивэн Honda Stepwgn с 72,7%.

Третье место занял южнокорейский минивэн Kia Carnival с 70,26%. В пятерку также вошли Toyota Alphard (70,14%) и кроссовер Kia Sorento Prime (66,46%).

Далее в списке такие модели, как Toyota Wish (66,26%), Toyota Passo (60,91%), Nissan Leaf (60,48%), Hyundai Creta (59,06%) и Kia Rio X-Line (58,1%).

По динамике доли автомобилей с одним владельцем в 2024 году лидирует компактный хэтчбек Toyota Passo, созданный в альянсе с дочерней компанией Daihatsu, у которого показатель вырос на 6,65% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что среди автомобилей с одним владельцем много минивэнов, которые обычно приобретаются для больших семей. При этом японские и южнокорейские модели часто выигрывают по экономичности, комфортности и надежности, а владельцы, как правило, заботятся о своих автомобилях и привыкают к ним, что может объяснять нежелание с ними расставаться.

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Источник: «Российская газета»