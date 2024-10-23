Синоптик рассказал, когда можно начинать менять резину
Москвичи могут поменять резину на своих автомобилях уже в эту субботу, так как на следующей неделе значительного повышения температуры не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Пришло самое время для смены колес, поскольку в течение большей части суток, включая ночное и утреннее время, температура будет ниже 5 градусов. Именно при такой температуре необходимо менять шины.
Вильфанд также добавил, что летняя резина теряет эластичность при устойчивой температуре ниже 5 градусов, что негативно сказывается на тормозном пути. По его словам, в следующий понедельник температура днем составит 5-10 градусов, как и на выходных.
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Источник: ТАСС