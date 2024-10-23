Эксперт одобрил идею по ограничению возраста для водителей электросамокатов

Для водителей электросамокатов необходимы права и возрастной ценз минимум 16 лет

Власти готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Также предлагают сделать обязательным получение прав на управление этими транспортными средствами и запретить передвигаться СИМ по тротуарам и проезжей части, при создании необходимой инфраструктуры.

Такое предложение рассмотрели на совещании в Правительстве Минтранс, Минпромторг, МВД, Минцифры, Минюст и депутаты Госдумы.

Пётр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», координатор движения «Синие ведерки»:

– Инициатива по ограничению минимального возраста и введению требования водительского удостоверения, даже если это будет начальная категория, например С или M, является очень правильной идеей, о чем говорили практически все эксперты.

Большинство проблем на дорогах и тротуарах создается несовершеннолетними. Для водителей электросамокатов, безусловно, необходимо обучение ПДД и правилам обращения с самокатом, наличие водительских прав и достижение возраста как минимум 16 лет.

Реализация этой инициативы, по моему мнению, решит более 80% всех проблемных ситуаций, связанных с электросамокатами. Я хочу напомнить, что подобное обсуждение проходило более года в рамках Народного фронта.

Многие эксперты НФ выступали именно за такое регулирование отрасли.

Однако есть и обоснованные опасения, связанные с необходимостью контроля за теми, кто правила соблюдать не будет. Необходимо что-то предпринимать в отношении подростков, которые будут покупать аккаунты в интернете, и в отношении родителей, регистрирующих аккаунты для своих малолетних детей. Проблемы в этом плане существуют, но они вполне решаемы.