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Honda считает Passport TrailSport лучшим внедорожником для приключений

Honda раскрыла подробности о внедорожниках Passport и Passport TrailSport

Японская Honda готовит Passport и Passport TrailSport нового поколения и отмечает, что Passport TrailSport 2026 года – это лучший внедорожник Honda для приключений с по-настоящему прочным кузовом, расширенными возможностями и новейшими внедорожными функциями.

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Honda Passport Trailsport
Honda Passport Trailsport

Самый способный и ориентированный на бездорожье Honda Passport TrailSport оснащен специально разработанными 18-дюймовыми колесами, 31-дюймовыми внедорожными шинами.

Значительно более короткий передний свес обеспечивает улучшенный угол въезда.

Для улучшения внедорожных качеств автомобиль оснащен системой TrailWatch с четырьмя видами камер – спереди, сзади, сбоку и обзором на 360 градусов.

Инженеры Honda вывели внедорожные возможности и внешний вид Passport следующего поколения на новый уровень, создав широкую линейку оригинальных аксессуаров Honda для запуска новой модели.

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Passport 2026 года переходит на обновленный 3,5-литровый мотор V6 с двумя распредвалами и 10-ступенчатой коробкой передач. В предыдущей модели также использовался 3,5-литровый V6, но с одним распредвалом мощностью 280 л. с. и 9-ступенчатой коробкой передач. Данные о мощности доработанного мотора пока не сообщают.

Полностью готовые Honda Passport и Passport TrailSport 2026 года будут представлены осенью этого года и поступят в продажу в начале следующего года.

Honda Passport Trailsport
Honda Passport Trailsport
Honda Passport Trailsport
Система TrailWatch поможет водителям обходить препятствия, которые не видны из-за уклона, слепых зон, глубокой колеи и краев трассы.
Новые аксессуары в Passport Trailsport включают (помимо всего прочего) систему хранения Molle - модульное облегченное грузоподъемное оборудование, интегрированную в задний грузовой отсек.
Honda Passport Trailsport

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Источники: Honda, Car and Driver

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Алексеева Елена
Фото:Car and Driver и Honda
Количество просмотров 18
24.10.2024
Фото:Car and Driver и Honda
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