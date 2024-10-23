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Велодорожки — не место для вашего автомобиля

Ликсутов: брошенные на велодорожках машины могут привести к серьезным травмам

Около 2,5 тыс. машин эвакуировали с велополос по решению инспекторов МАДИ за 9 месяцев этого года.

С января по сентябрь 2024 года инспекторы МАДИ выявили более 25 тыс. случаев парковки на велополосах в зоне действия запрещающих знаков. Все нарушители ПДД получили штраф — 3 тыс. рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Брошенные на велодорожках автомобили мешают велосипедистам и могут привести к серьезным травмам и авариям. Просим автомобилистов соблюдать ПДД и парковаться только в разрешенных местах.

От этого зависит безопасность всех участников дорожного движения.

Сообщить о нарушении правил парковки можно по телефону МАДИ: +7 (495) 540-76-56.

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Алексеева Елена
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
Количество просмотров 1
23.10.2024
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
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