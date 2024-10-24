Эксперт перечислила самые бюджетные в обслуживании автомобили

Анастасия Байбароша: самой бюджетной иномаркой в плане обслуживания является JAC

Стоимость техобслуживания – важный момент при выборе автомобиля, и его нужно учитывать при покупке автомобиля помимо страховок, транспортного налога и выплат по кредиту.

Руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша отмечает, что одной из самых бюджетных марок в плане обслуживания является JAC.

Техобслуживание здесь делается каждые 10 тысяч км или раз в год, есть ТО «ноль».

Стоимость обслуживания варьируется от 12 до 15 тысяч рублей, а наиболее затратным станет ТО-6, стоимость которого составит 40 тысяч рублей. Однако, учитывая, что на момент ТО-6 автомобиль проедет 60 тысяч км, владелец, скорее всего, уже подумает о продаже и покупке нового автомобиля, и это станет заботой следующего владельца.

Эксперт говорит, что модели Jetour должны заезжать в техсервис каждые 10 тысяч км или раз в год и проходить «нулевое» ТО. Средняя цена визита – 12-20 тысяч рублей. Дорогое техобслуживание поджидает владельца при пробеге 40, 80 и 90 тысяч км (ТО-4, ТО-8 и ТО-9), которое стоит около 40 тысяч рублей.

Обслуживание Livan обойдется во столько же, если учесть, что ТО машин этой марки надо делать каждые 15 тысяч км или раз в год. ТО-0 у них тоже нет. Средняя стоимость ТО составляет 15-20 тысяч рублей. Но ТО-4, которое приходится на пробег 60 тысяч км, стоит в районе 50 тысяч рублей.

У Changan такое же дорогое ТО-5, у Chery на пике стоимости ТО-4, у FAW – ТО-6, да и остальные ТО у этих марок заметно дороже, чем у Livan.

Техобслуживание автомобилей GAC проводится не реже, чем каждые 10 000 км или раз в год, при этом ТО-0 у них нет. Средняя цена планового заезда в автосервис – 12-25 тысяч рублей, причем без больших скачков стоимости за какое-либо ТО в пределах 150 тысяч км пробега.

Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг:

– И не надо забывать про российские автомобили – Ладу, Москвич и УАЗ. Примечательно, но ни у одной из этих марок нет «нулевого» ТО. Например, ТО УАЗов надо проводить каждые 15 тысяч км или раз в год, а средняя цена визита составляет 7-17 тысяч рублей со скачком 20 тысяч за ТО-3. Лады тоже надо отгонять на техобслуживание каждые 15 тысяч км, платя за визит от 14 до 22 тысяч рублей, и подкопить порядка 38 тысяч рублей к ТО-6 (90 тысяч км). Москвичи нуждаются в обслуживании каждые 10 тысяч км или раз в год, а стоимость ТО составляет 9-20 тысяч рублей со скачком цены до 27 тысяч за ТО-6.

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