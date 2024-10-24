Волонтеры «Газпромнефть – смазочные материалы» провели акцию для школьников в природном парке Омска

Сотрудники Омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» организовали для учеников городских школ образовательную акцию в природном парке «Птичья гавань».

Дети учились работать с природными материалами и создавать из них творческие композиции. Мероприятие стало частью масштабного проекта «Газпромнефть-СМ», направленного на экологическое просвещение жителей региона, который реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В мастер-классе приняли участие школьники в возрасте 7-15 лет. Под руководством специалистов парка дети учились работать с природной фактурой и освоили авторскую технику декупажа на древесных спилах. В рамках мероприятия ребята также познакомились с самим парком «Птичья гавань», узнали, какие представители орнитофауны, в том числе краснокнижные виды, обитают на этой особо охраняемой природной территории.

Акция продолжила серию образовательных мероприятий, которые «Газпромнефть-СМ» реализует в Омске в рамках эколого-просветительского проекта. Ранее Омский завод смазочных материалов совместно со специалистами парка издал первый в регионе справочник, который систематизирует информацию о птицах, обитающих в уникальной природоохранной зоне. Для широкого круга пользователей ОЗСМ разработал цифровой интерактивный онлайн-путеводитель «Узнай редкую птицу» с интересными фактами о представителях орнитофауны региона. Волонтеры компании регулярно организуют интерактивные экскурсии для омичей с использованием профессиональной оптики, позволяющей наблюдать за птицами в естественной среде.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Мы уделяем большое внимание образовательным, просветительским проектам, усиливая их прикладной характер. Стремимся вовлечь в наши мероприятия как можно больше участников самых разных возрастов, делая особый акцент на детях. Все эти инициативы помогают развивать осознанность в вопросах бережного отношения к природе, способствуют повышению общей экологической культуры».

Ирина Швидко, начальник отдела научно-исследовательской деятельности природного парка «Птичья гавань»:

«Экологические уроки, мастер-классы, интерактивные мероприятия, которые мы организуем и проводим вместе с «Газпромнефть-СМ», всегда создают хороший резонанс. Они дают возможность узнать о природе Омской области намного больше, чем из любого учебника. Воспитание в человеке активной позиции и личной ответственности за окружающую среду - небыстрый процесс, но такие проекты помогают сделать его максимально качественным и результативным».