Газпромбанк Автолизинг задает стандарты в сегменте Private Leasing

Услугой Private Leasing воспользовались уже более 1300 клиентов лизинговой компании. Средний чек по одной лизинговой сделке составляет 27,3 млн рублей.

Private Leasing как самостоятельное направление было выделено в компании Газпромбанк Автолизинг в 2022 году в связи с потребностью крупного бизнеса в приоритетном обслуживании, персональных и комплексных решениях в работе со сложными сделками и сопровождении «под ключ». Работой с премиальными клиентами занимается Управление корпоративных продаж. Входной порог для компаний по выручке составляет 400 млн рублей.

Клиентам категории Private Leasing доступно финансирование на суммы до 600 млн рублей (с НДС). Дорогостоящую и узкоспециализированную технику можно приобрести на максимально привлекательных условиях. Рассмотрение запросов на повышенное финансирование осуществляется за 1 день. Премиальным клиентам предлагается персональная форма договора с учетом индивидуальных интересов и потребностей в изменении стандартных условий (гибкость в управлении пени, адаптация сроков). Начать сотрудничество в большинстве случаев можно с нулевым авансом, а график платежей адаптировать под свой бизнес.

Источник: Пресс-служба Газпромбанк Автолизинг

Клиенты категории Private Leasing могут при необходимости изменить сроки поручительства, а также прибегнуть к услуге возвратного лизинга: продать лизингодателю свое транспортное средство по рыночной цене и продолжать им пользоваться, а потом получить его обратно в собственность. В части дополнительных сервисов, в том числе страховых программ, выбор максимально широкий.

«По отзывам клиентов мы видим, что даем им то, что повышает ценность сотрудничества с нашей компанией, — комментирует Мария Одушева, руководитель Управления корпоративных продаж Газпромбанк Автолизинг. — Предприниматели отмечают в числе преимуществ премиального обслуживания высокий уровень сервиса и стремление эксперта по лизингу решить вопрос любой сложности. А мы в свою очередь стремимся найти самые эффективные решения под запросы каждого бизнеса, тем самым задавая стандарты в сегменте».

Private Leasing в компании Газпромбанк Автолизинг сегодня — это развитое бизнес-направление со специально разработанными под целевую аудиторию сервисами, продуктами и брендингом, подчеркивающими премиальный уровень обслуживания. Для сообщества таких клиентов проводятся различные закрытые мероприятия клубного формата.

Ознакомиться со всеми преимуществами формата Private Leasing можно на странице.

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