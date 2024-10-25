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Самый маленький кроссовер в линейке Opel стал продвинутым, но «потерял» часть кнопок

Обновленный Opel Mokka вышел на европейский рынок по цене около 2,8 млн рублей

Opel представил фейслифтинг для Mokka через четыре года после его дебюта в конкурентном сегменте субкомпактных кроссоверов.

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Модель получила небольшие визуальные обновления и точечные улучшения внутри салона, включая новую информационно-развлекательную систему.

Внешние изменения включают переработанный передний бампер и обновленную светодиодную графику фар и фонарей, а также новую полузакрытую решетку Opel Vizor с эмблемой Blitz.

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Внутри Mokka теперь оснащена двумя 10-дюймовыми дисплеями, новой информационно-развлекательной системой с виджетами, улучшенным распознаванием голоса и интеграцией ChatGPT. Рулевое колесо и центральная консоль также были переработаны, при этом кнопок стало гораздо меньше.

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Линейка силовых агрегатов включает 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 134 л. с., который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач. Мягкогибридная версия сочетает этот двигатель с электродвигателем мощностью 28 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением.

Мощность электромобиля Mokka составляет 154 л. с., он питается от аккумулятора емкостью 54 кВт·ч.

Обновленная модель уже доступна для заказа в Европе, цены стартуют от 26 740 евро (примерно 2,8 млн рублей) за бензиновую версию, 29 740 евро (около 3,1 млн рублей) за гибрид и 36 740 евро (примерно 3,8 млн рублей) за электромобиль.

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Источник, фото: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 11
25.10.2024
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Отзывы о Opel Mokka (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Opel Mokka  2014
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
Господи! и что вы только тут не пишите -всё то плохо и то отваливается и другое вылетает и это плохо и другое ещё хуже. Ну не пишите вы бреда если вы не эксплуатировали мокку. Плохая машина на рынке спросом не пользуется а мокка это отличный автомобиль!!! То что багажник кому то там маленький дак это не для того что бы мешки с картошкой возить в ней. Всё необходимое в багажнике умещается. И динамика у неё отличная и отзывчивость получше чем на ваших вёдрах которыми вы хвалитесь. Не надо сравнивать эту машину с другими похожими -это бред полный. Каждая машина индивидуальна как по сборке так и по характеристикам .У каждой машины есть свои нюансы -нету идеальных машин так же как и людей .И как вы эксплуатируете машину тоже зависит какие недостатки вы в ней найдёте .Можно всё жизнь проездить и не разу не менять что то либо а можно из сервисов не вылазить и тратиться только на расходники. Всё зависит от человека а не от машины.
+6