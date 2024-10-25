Самый маленький кроссовер в линейке Opel стал продвинутым, но «потерял» часть кнопок

Обновленный Opel Mokka вышел на европейский рынок по цене около 2,8 млн рублей

Opel представил фейслифтинг для Mokka через четыре года после его дебюта в конкурентном сегменте субкомпактных кроссоверов.

Модель получила небольшие визуальные обновления и точечные улучшения внутри салона, включая новую информационно-развлекательную систему.

Внешние изменения включают переработанный передний бампер и обновленную светодиодную графику фар и фонарей, а также новую полузакрытую решетку Opel Vizor с эмблемой Blitz.

Внутри Mokka теперь оснащена двумя 10-дюймовыми дисплеями, новой информационно-развлекательной системой с виджетами, улучшенным распознаванием голоса и интеграцией ChatGPT. Рулевое колесо и центральная консоль также были переработаны, при этом кнопок стало гораздо меньше.

Линейка силовых агрегатов включает 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 134 л. с., который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач. Мягкогибридная версия сочетает этот двигатель с электродвигателем мощностью 28 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением.

Мощность электромобиля Mokka составляет 154 л. с., он питается от аккумулятора емкостью 54 кВт·ч.

Обновленная модель уже доступна для заказа в Европе, цены стартуют от 26 740 евро (примерно 2,8 млн рублей) за бензиновую версию, 29 740 евро (около 3,1 млн рублей) за гибрид и 36 740 евро (примерно 3,8 млн рублей) за электромобиль.

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Источник, фото: Carscoops