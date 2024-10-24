Долбанет? Китайский электромобиль утопили вместе с батареей
В рамках недавнего Global User Summit в Китае новый электрический кроссовер Exlantix ET, который скоро попадет в РФ, подвергли серии тестов на соответствие электромобильным стандартам C-NCAP, E-NCAP, A-NCAP и L-CAP. Речь в первую очередь о защите аккумуляторной батареи – требования к ней у перечисленных организаций весьма высокие. И неслучайно: широко известны случаи о механических повреждениях или попадании воды.
При первом испытании проверялась защита днища, для чего машину заставили проехать по специальному вертикальному столбику высотой 300 мм – батарея с корпусом из бесшовной горячедеформированной стали не получила повреждений. Признаков задымления, возгорания или утечки электролита также не обнаружено.
Дальше был тест на гидроизоляцию, он состоял из двух частей. Саму машину загнали в брод глубиной 500 мм и заставили преодолеть его на скорости 5-10 км/ч – батарея при этом полностью погружается в воду.
Еще одну батарею от такого же кроссовера после интенсивной работы в течение трех суток опустили в воду на глубину 1 метр на 48 часов. В обоих случаях батарея буквально вышла сухой из воды.
Ну а финальным стал тест на переворачивание, имитировавший неправильный вход в поворот или столкновение. Exlantix ET на скорости 70 км/ч наехал на препятствие и, проскользив несколько метров на боку, вернулся в исходное положение, сообщает пресс-служба бренда. Двери легко открылись, батарея не обнаружила утечки или возгорания, машина автоматически обесточилась за 0,002 секунды... Китайцы делают вещи?
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