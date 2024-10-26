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Гибридный седан Chery Fulwin A8L C-DM дебютировал с «пожизненной гарантией»

Chery показала обновленный седан Fulwin A8L C-DM с увеличенной колесной базой

Chery впервые показала обновленный гибридный седан Fulwin A8L C-DM, который стенет преемником модели Fulwin A8 и дополнит серию Fulwin A8 C-DM.

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Гибридный седан Chery Fulwin A8L C-DM
Гибридный седан Chery Fulwin A8L C-DM

Автомобиль получил обновленный дизайн, включая изменения в передней и задней частях кузова, а также удлиненный силуэт. Официальный запуск модели запланирован на конец этого года.

Экстерьер нового Fulwin A8L C-DM стал более стильным: он оснащен восьмиугольной решеткой радиатора с матричным декором, а тонкие фары теперь не соединены с решеткой. Сзади заметно изменение логотипа – вместо «CHERY» теперь используется слово «FULWIN», а также обновлена форма задних фонарей.

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На боковом стекле размещена табличка «Пожизненная гарантия», что подчеркивает уверенность производителя в качестве своего продукта.

Размеры Fulwin A8L C-DM составляют 4790 мм в длину, 1843 мм в ширину и 1487 мм в высоту, с колесной базой 2790 мм – на 10 мм больше, чем раньше.

Что касается технических характеристик, Fulwin A8L C-DM оснащен гибридной системой Chery Electric Hybrid C-DM, включающей 1.5T двигатель и электромотор.

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Мощность силовой установки достигает 115 кВт (154 л.с.), а литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 18,67 кВт·ч обеспечивает запас хода до 106 км на электротяге.

Максимальная скорость автомобиля – 185 км/ч.

На данный момент об интерьере автомобиля ничего не известно, дополнительную информацию обещают предоставить позже.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 10
26.10.2024
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