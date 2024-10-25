Куплю детали от Ауры, «воткну» в свою Весту — прокатит?

На АВТОВАЗе ответили на вопрос о взаимозаменяемости деталей Весты и Ауры

Уже в ноябре удлиненные седаны Lada Aura попадут в продажу, первые пару месяцев в рамках корпоративных заказов, а далее – для всех желающих. Соответственно, будут и запчасти для Ауры, которая так похожа на Весту... Можно ли купить какие-то компоненты от стоящей на полступеньки выше Ауры и поставить на Весту, добавив ей шика и «премиальности»? И напротив, реально ли отремонтировать недешевую Ауру простыми компонентами популярного вазовского семейства Lada Vesta?

На этот вопрос ответил директор проекта Aura Николай Фофанов. Он дали понять, что вопрос по взаимозаменяемости компонентов Аура/Веста не имеет однозначного ответа: нужно понимать, что именно вы собираетесь заменить.

«Эта машина [Lada Aura] имеет лимузинную управляемость. Мы поработали с нашим партнером по амортизаторам. Применили колеса большей размерности, и это потребовало увеличить корпус амортизатора примерно на 8 мм, чтобы хватало хода штока для отработки всех неровностей. Были заменены клапаны отбоя и клапаны сжатия и применены новые дроссельные отверстия, чтобы сопротивление рабочей жидкости обеспечивало необходимую работу. Результат — возможность ездить по нашим дорогам, отсутствие тряски на средней частоте. Взаимозаменяемость по компонентам? Конкретно здесь ее нет», – сказал Фофанов.

Lada Aura

Вывод такой: Аура во многом идентична Весте, но далеко не во всем, и вышеозначенная ситуация с подвеской – лишь один из примеров.

Для понимания, вот официальные данные: в процессе разработки Ауры заводом было освоено 244 новые детали. Из них 64 — элементы кузова: узлы, лицевые панели, внутренние панели каркаса кузова, кронштейны. Для испытаний создали 36 прототипов. Все вестовские системы безопасности, в том числе систему курсовой устойчивости, пришлось проверить и перекалибровать – под новые габариты и массу.

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Источник: Autonews