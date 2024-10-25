Компактный кроссовер Jaecoo J5: новые подробности

Компактный кроссовер Jaecoo J5 приспособлен для перевозки домашних животных

Китайский бренд Jaecoo представил новый компактный кроссовер J5, ориентированный на молодежную аудиторию. Этот автомобиль не только оснащен современными функциями, но и подходит для семейных поездок с детьми и домашними питомцами.

Jaecoo J5

Салон J5 оборудован интеллектуальным климат-контролем с антибактериальным фильтром, который поддерживает комфортную температуру и обеспечивает чистоту воздуха. Выдвижные ступеньки на порогах дверей облегчают вход в салон как для детей, так и для животных.

Салон также оснащен мультимедийной системой с 13,2-дюймовым экраном, объединяющей навигацию и развлекательные сервисы.

Jaecoo J5 Источник: Jaecoo

Кроссовер предлагает возможности для активного отдыха: он оснащен буксировочной проушиной и способен тянуть прицеп массой до 1250 килограммов, а также выдерживает дополнительный вес (до 75 кг) на крыше.

Кроме того, багажник J5 штатно оборудован крепежами и крючками, при помощи которых можно надежно зафиксировать багаж.

Внутри предусмотрены источники питания для зарядки гаджетов и подключения внешних приборов.

Комфорт в движении обеспечивается независимой подвеской, а панорамная крыша является одной из самых больших в своем классе.

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Источник: Jaecoo