Компактный кроссовер Jaecoo J5: новые подробности
Китайский бренд Jaecoo представил новый компактный кроссовер J5, ориентированный на молодежную аудиторию. Этот автомобиль не только оснащен современными функциями, но и подходит для семейных поездок с детьми и домашними питомцами.
Салон J5 оборудован интеллектуальным климат-контролем с антибактериальным фильтром, который поддерживает комфортную температуру и обеспечивает чистоту воздуха. Выдвижные ступеньки на порогах дверей облегчают вход в салон как для детей, так и для животных.
Салон также оснащен мультимедийной системой с 13,2-дюймовым экраном, объединяющей навигацию и развлекательные сервисы.
Кроссовер предлагает возможности для активного отдыха: он оснащен буксировочной проушиной и способен тянуть прицеп массой до 1250 килограммов, а также выдерживает дополнительный вес (до 75 кг) на крыше.
Кроме того, багажник J5 штатно оборудован крепежами и крючками, при помощи которых можно надежно зафиксировать багаж.
Внутри предусмотрены источники питания для зарядки гаджетов и подключения внешних приборов.
Комфорт в движении обеспечивается независимой подвеской, а панорамная крыша является одной из самых больших в своем классе.
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Источник: Jaecoo