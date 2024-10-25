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Питерский депутат возмутился непатриотичными гражданами на дорогих иномарках

ГИБДД: триколор на автономерах внесут в обязательный стандарт до конца года

Депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник предложил сделать значок российского флага обязательным на автомобильных номерах. С соответствующим письмом он обратился в ГИБДД и указал на то, что многие автомобилисты не используют триколор на своих номерах, что он расценивает как недостаток патриотизма.

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Крупник заметил, что, несмотря на наличие триколора на официальных номерах, при изготовлении номеров частными компаниями его не всегда наносят.

Он попросил ГИБДД разобраться в ситуации и предложить меры наказания для владельцев автомобилей с номерами без флага.

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Депутат отметил, что на улицах Петербурга он встречал множество новеньких дорогих автомобилей с номерами, не имеющими триколора. Это, по его мнению, подрывает патриотический дух и требует вмешательства властей.

В ответе из ГИБДД ему напомнили, что в действующем ГОСТе допускается наличие триколора, но не является обязательным. Текущие правила требуют лишь наличия надписи RUS на регистрационных знаках.

Хотя есть примечание, как флаг должен выглядеть, если он все-таки есть: «Изображение Государственного флага Российской Федерации должно представлять собой прямоугольник с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса должна быть белого цвета, средняя — синего и нижняя — красного».

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Однако ГАИ пообещала, что до конца года внесут изменения в стандарт, чтобы сделать флаг обязательным.

Согласно статье 12.2 КоАП, владельцы автомобилей с не соответствующими стандарту номерами могут быть оштрафованы на 500 рублей. Таким образом найдется управа не тех, кто намеренно избегает значка российского флага на номерных знаках.

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Источник: «Парламентская газета»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 21
25.10.2024
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