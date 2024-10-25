Питерский депутат возмутился непатриотичными гражданами на дорогих иномарках

ГИБДД: триколор на автономерах внесут в обязательный стандарт до конца года

Депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник предложил сделать значок российского флага обязательным на автомобильных номерах. С соответствующим письмом он обратился в ГИБДД и указал на то, что многие автомобилисты не используют триколор на своих номерах, что он расценивает как недостаток патриотизма.

Крупник заметил, что, несмотря на наличие триколора на официальных номерах, при изготовлении номеров частными компаниями его не всегда наносят.

Он попросил ГИБДД разобраться в ситуации и предложить меры наказания для владельцев автомобилей с номерами без флага.

Депутат отметил, что на улицах Петербурга он встречал множество новеньких дорогих автомобилей с номерами, не имеющими триколора. Это, по его мнению, подрывает патриотический дух и требует вмешательства властей.

В ответе из ГИБДД ему напомнили, что в действующем ГОСТе допускается наличие триколора, но не является обязательным. Текущие правила требуют лишь наличия надписи RUS на регистрационных знаках.

Хотя есть примечание, как флаг должен выглядеть, если он все-таки есть: «Изображение Государственного флага Российской Федерации должно представлять собой прямоугольник с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса должна быть белого цвета, средняя — синего и нижняя — красного».

Однако ГАИ пообещала, что до конца года внесут изменения в стандарт, чтобы сделать флаг обязательным.

Согласно статье 12.2 КоАП, владельцы автомобилей с не соответствующими стандарту номерами могут быть оштрафованы на 500 рублей. Таким образом найдется управа не тех, кто намеренно избегает значка российского флага на номерных знаках.

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Источник: «Парламентская газета»