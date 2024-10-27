Эксперт напомнил правила безопасного вождения зимой

Дмитрий Сапцов: Снижайте скорость перед маневрами зимой

Зимой водителям необходимо проявлять особую осторожность на заснеженных дорогах, подчеркивает Дмитрий Сапцов, руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка». И рекомендует следовать правилам безопасности и предотвращать нештатные ситуации, а не реагировать на них в экстренных случаях.

Сапцов отметил, что важными аспектами зимнего вождения являются снижение скорости, увеличение дистанции до впереди идущих автомобилей и объезд опасных участков.

Плавное и аккуратное вождение поможет избежать потери сцепления с дорожным покрытием, что особенно актуально в условиях гололеда.

Эксперт также акцентировал внимание на поддержании хорошей видимости. Важно вовремя менять стеклоочистители и иметь запас незамерзайки. Поддержание чистоты фар и задних фонарей сделает автомобили более заметными для других участников дорожного движения.Сапцов предупредил об изменениях на зимних дорогах, когда обледенелые участки могут появляться внезапно. Это может привести к потерям контроля над автомобилем, особенно если водитель расслабляется и движется на высокой скорости.

Кроме того, эксперт призвал водителей следить за своим состоянием и воздерживаться от поездок при усталости, недосыпе и простуде. Безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил, но и от готовности водителя к управлению автомобилем в сложных условиях.

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Источник: Lenta.ru