#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Кажется, людям все равно на ставку»: о будущем автокредитов в России
25 октября
«Кажется, людям все равно на ставку»: о будущем автокредитов в России
Эксперт Мосеев: Россияне будут брать...
Названы самые дешевые в обслуживании кроссоверы в России
25 октября
Названы самые дешевые в обслуживании кроссоверы в России
Эксперт Рязанов перечислил три самых дешевых в...
SAIC MG ES5
25 октября
Кроссовер дешевле 1,5 млн рублей: что это за автомбиль
В КНР начались предпродажи нового...

На трамваях появились стикеры с напоминанием о необходимости оплаты проезда при входе

Благодаря стикерам с напоминаем об оплате проезда безбилетников стало меньше

Скоро такие наклейки-напоминалки появятся на всех видах наземного городского транспорта столицы.

В мае аналогичные стикеры протестировали на автобусном маршруте №282. По результатам пилотного проекта наклейки показали высокую эффективность.

Количество людей, оплачивающих проезд, выросло на 9%, а количество безбилетников на маршруте снизилось на 6%. Преимущество стикеров заключается в том, что они видны каждому пассажиру при входе в транспорт.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы оснащаем специальными стикерами все трамваи в городе. Они напоминают пассажирам о необходимости оплачивать проезд при входе. Пилотный проект показал высокую эффективность, поэтому решили распространить его на все виды наземного городского транспорта. Продолжим развивать культуру оплаты проезда по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Столичные власти напоминают о необходимости оплачивать поездку при входе в транспорт. Нужно прикладывать к валидатору проездной, даже если он безлимитный или социальный.

Обязательно дождитесь зеленой галочки!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Дептранс
Количество просмотров 11
25.10.2024
Фото:Дептранс
Поделиться:
Оцените материал:
0