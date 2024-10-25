На трамваях появились стикеры с напоминанием о необходимости оплаты проезда при входе

Благодаря стикерам с напоминаем об оплате проезда безбилетников стало меньше

Скоро такие наклейки-напоминалки появятся на всех видах наземного городского транспорта столицы.

В мае аналогичные стикеры протестировали на автобусном маршруте №282. По результатам пилотного проекта наклейки показали высокую эффективность.

Количество людей, оплачивающих проезд, выросло на 9%, а количество безбилетников на маршруте снизилось на 6%. Преимущество стикеров заключается в том, что они видны каждому пассажиру при входе в транспорт.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы оснащаем специальными стикерами все трамваи в городе. Они напоминают пассажирам о необходимости оплачивать проезд при входе. Пилотный проект показал высокую эффективность, поэтому решили распространить его на все виды наземного городского транспорта. Продолжим развивать культуру оплаты проезда по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Столичные власти напоминают о необходимости оплачивать поездку при входе в транспорт. Нужно прикладывать к валидатору проездной, даже если он безлимитный или социальный.

Обязательно дождитесь зеленой галочки!