Sintec приурочил выпуск главных новинок к финалу гоночного сезона

На гонке Rainforest Challenge Moscow марка Sintec представила новую автохимию

В Москве прошла уникальная гонка по бездорожью – Rainforest Challenge Moscow. Компания Sintec Lubricants обеспечивала спортсменов автомаслами и техническими жидкостями, а также представила ряд громких новинок.

Участникам предстояло пройти восемь сложнейших спецучастков, изобиловавших крутыми подъемами и спусками, болотистыми участками с грязевыми ваннами, водными преградами... Sintec Lubricants, выступая в статусе официального партнера соревнования, представила новые линейки автокосметики и автохимии.

Как рассказал директор направления «Автохимия» Sintec Lubricants Александр Пахутко, в компании приняли решение тестировать технические жидкости и автохимию в условиях самых высоких нагрузок, потому что уверены в качестве своей продукции, не уступающей и даже превосходящей мировые аналоги.

«Благодаря технологии MolyGuard и другим инновационным разработкам автомобильные масла Sintec надежно защищают мотор во всем рабочем диапазоне оборотов. Антифризы Sintec оберегают двигатель от перегрева даже в условиях полного отсутствия обдува ввиду забитых грязью радиаторов и срезанных в бродах крыльчатках вентиляторов. А сервисная автохимия помогает легко и профессионально обслужить автомобиль даже в полевых условиях, что делает весь портфель продуктов максимально привлекательным и доступным для миллионов потребителей», – отметил Пахутко.

Под брендом Sintec Active Car Care была показана серия товаров для активного ухода и бережной заботы об автомобиле. В линейку входят средства для ухода за кузовом, салоном и шинами, очистители и полироли для дисков, моторного отсека, кондиционеров, стекол и салона.

Кроме того, на гонке была показана профессиональная линейка автохимии для профессионального техобслуживания Sintec Service, которая объединила разнообразные смазки, жидкие ключи, преобразователи ржавчины, холодные сварки, промывки и очистители топливной, тормозной и охлаждающей систем, различные герметики и многое другое.