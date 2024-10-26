Мощность почти 200 л.с., в кузовах на любой вкус: новая версия популярного «европейца»

Представлен новый Peugeot 308 PHEV с гибридной силовой установкой на 195 л.с.

Французский автопроизводитель Peugeot представил обновленную версию своего популярного хэтчбека 308 и универсала SW, обогатив линейку мощным подключаемым гибридом (PHEV) с впечатляющими характеристиками. Теперь сердце этого стильного автомобиля на 15 «лошадок» мощнее предшественника. Это значительное улучшение, которое заметно отражается как на динамике разгона, так и на общем впечатлении от вождения.

Peugeot 308

Что же изменилось по сравнению с 180-сильной версией? Сердцем нового PHEV по-прежнему остается 1,6-литровый бензиновый турбомотор, но его работа в паре с электрическим двигателем теперь обеспечивает крутящий момент в 360 Нм и 195 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,7 секунды, а максимальная скорость достигает 225 км/ч. Запас хода на электротяге составляет 85 километров благодаря емкой батарее на 17,2 кВт∙ч.

Интерьер Peugeot 308

Новая силовая установка доступна в двух популярных комплектациях: Allure и GT. Вариант Style пока остается без этого мощного гибрида. Комплектация Allure предлагает уже богатый набор опций: фронтальные и боковые подушки безопасности, эффективные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, современную информационно-развлекательную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также удобную цифровую приборную панель.

Версия GT, как и ожидается, предлагает еще более роскошное оснащение. К уже имеющимся в Allure опциям добавляются 18-дюймовые легкосплавные диски, усовершенствованные светодиодные фары Peugeot Matrix LED, обеспечивающие оптимальную видимость в любых условиях, система бесключевого доступа, спортивная отделка салона, задняя камера и передние парктроники, упрощающие парковку даже в самых стесненных условиях.

Цена на обновленный Peugeot 308 PHEV начинается от 40 530 евро за версию Allure и от 43 580 евро за версию GT в кузове хэтчбэк. Для любителей практичности предлагается универсал SW, цена которого варьируется от 41 430 евро до 44 480 евро в зависимости от комплектации.

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Источник: SpeedMe