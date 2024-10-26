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Мощность почти 200 л.с., в кузовах на любой вкус: новая версия популярного «европейца»

Представлен новый Peugeot 308 PHEV с гибридной силовой установкой на 195 л.с.

Французский автопроизводитель Peugeot представил обновленную версию своего популярного хэтчбека 308 и универсала SW, обогатив линейку мощным подключаемым гибридом (PHEV) с впечатляющими характеристиками. Теперь сердце этого стильного автомобиля на 15 «лошадок» мощнее предшественника. Это значительное улучшение, которое заметно отражается как на динамике разгона, так и на общем впечатлении от вождения.

Peugeot 308
Peugeot 308
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Что же изменилось по сравнению с 180-сильной версией? Сердцем нового PHEV по-прежнему остается 1,6-литровый бензиновый турбомотор, но его работа в паре с электрическим двигателем теперь обеспечивает крутящий момент в 360 Нм и 195 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,7 секунды, а максимальная скорость достигает 225 км/ч. Запас хода на электротяге составляет 85 километров благодаря емкой батарее на 17,2 кВтч.

Интерьер Peugeot 308
Интерьер Peugeot 308

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Новая силовая установка доступна в двух популярных комплектациях: Allure и GT. Вариант Style пока остается без этого мощного гибрида. Комплектация Allure предлагает уже богатый набор опций: фронтальные и боковые подушки безопасности, эффективные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, современную информационно-развлекательную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также удобную цифровую приборную панель.

Версия GT, как и ожидается, предлагает еще более роскошное оснащение. К уже имеющимся в Allure опциям добавляются 18-дюймовые легкосплавные диски, усовершенствованные светодиодные фары Peugeot Matrix LED, обеспечивающие оптимальную видимость в любых условиях, система бесключевого доступа, спортивная отделка салона, задняя камера и передние парктроники, упрощающие парковку даже в самых стесненных условиях.

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Цена на обновленный Peugeot 308 PHEV начинается от 40 530 евро за версию Allure и от 43 580 евро за версию GT в кузове хэтчбэк. Для любителей практичности предлагается универсал SW, цена которого варьируется от 41 430 евро до 44 480 евро в зависимости от комплектации.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Peugeot
Количество просмотров 15
26.10.2024
Фото:Peugeot
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Отзывы о Peugeot 308 (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Peugeot 308  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Я бы не стал тут с Октавией сравнивать. Как ты не был хорош 308-й, по инженерным показателям он уступает последней как минимум связкой ДВС/трансмиссия. Мотор далеко не настолько резвый. А уж про архаичную гидромеханику вообще молчу. Однозначно уступит и однокласснику - ФВ Гольф. По степени вальяжности конечно превзойдёт чопорного немца. Но это ведь, как говорится, дело вкуса. Не этим аппаратам 308-й пыжик станет конкурентом. Разве что у японцев отожмёт сотую долю процента на рынке.
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