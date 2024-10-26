В России продают уникальный раллийный Кайен: что в нем особенного?

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Уникальный Porsche Cayenne S Transsyberia продается в Москве за 19,7 млн рублей

В мире автомобилей есть модели, которые выделяются своей уникальностью и историей. Одним из таких автомобилей является Porsche Cayenne S Transsyberia, который сейчас продают в Москве.

Porsche Cayenne S Transsyberia
Porsche Cayenne S Transsyberia
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Porsche Cayenne S Transsyberia был выпущен ограниченным тиражом всего в 25 экземпляров. Такой уровень эксклюзивности делает его настоящей находкой для коллекционеров и любителей автомобилей. Каждый из этих автомобилей был разработан с целью участия в ралли Москва – Улан-Батор.

Porsche Cayenne S Transsyberia
Porsche Cayenne S Transsyberia

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С первого взгляда Porsche Cayenne S Transsyberia выделяется среди других моделей благодаря своему яркому оранжевому цвету колесных дисков и наклейкам спонсоров ралли.

Внутри автомобиля также заметны спортивные черты: передние кресла, обеспечивающие отличную поддержку во время движения по сложным маршрутам, трубчатый каркас безопасности, который гарантирует защиту водителя и пассажиров, а также пара запасных колес, размещенных на месте заднего сиденья.

Под капотом Porsche Cayenne S Transsyberia установлен мощный 4,8-литровый бензиновый мотор, развивающий 405 л.с. Эта мощность в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом обеспечивает отличную динамику. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 6,8 секунды.

Porsche Cayenne S Transsyberia
Porsche Cayenne S Transsyberia

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Кроме того, Cayenne S Transsyberia может преодолевать брод глубиной до 76 см, что делает его отличным выбором для тех, кто любит активный отдых и путешествия по труднопроходимым местам. Укороченная главная передача обеспечивает еще более резкое ускорение и отзывчивость на газ. Продавец просит за автомобиль 19,7 млн рублей и уверяет, что автомобиль находится в идеальном состоянии и полностью обслужен.

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Источник: Avito

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Лежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 8
26.10.2024
Фото:Avito
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Отзывы о Porsche Cayenne (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Porsche Cayenne  2013
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Потрясающий звук!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Топово звучит!
+2