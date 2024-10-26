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Объявлена цена самого доступного кроссовера популярного в России бренда

Появились официальные фото и российские цены нового кроссовера Jetour X50

Российский рынок автомобилей пополнился новым игроком – компактным кроссовером Jetour X50. Объявленные цены от 1,99 до 2,44 миллионов рублей делают Jetour X50 самым доступным кроссовером в линейке бренда на российском рынке.

Jetour X50
Jetour X50
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Производитель предлагает Jetour X50 в трех комплектациях: Comfort, Elite и Luxury. Разница между ними существенна и затрагивает как технические характеристики, так и уровень комфорта и безопасности.

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Comfort (от 1,99 млн рублей) предлагает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Несмотря на невысокую цену, Comfort радует богатым оснащением: цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с шестью динамиками, камера заднего вида, электронный стояночный тормоз, фронтальные подушки безопасности, система бесключевого доступа, круиз-контроль, задние парктроники, датчики света и дождя, а также пакет зимних опций.

В комплектации Elite (от 2,29 млн рублей) установлен 1,5-литровый турбомотор, развивающий 147 л.с., и роботизированная коробка передач. К списку опций добавляются передние боковые подушки безопасности, подогрев задних сидений, электрорегулировка водительского сиденья, беспроводная зарядка для смартфонов и светодиодная оптика. Наличие различных режимов движения позволяет адаптировать автомобиль к различным условиям эксплуатации.

Jetour X50
Jetour X50

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Топовая версия Luxury (от 2,44 млн рублей) предлагает максимальный уровень комфорта и безопасности. К оснащению Elite добавляются боковые шторки безопасности, панорамный люк в крыше, 18-дюймовые легкосплавные диски, система кругового обзора, мониторинг слепых зон и другие системы помощи водителю.

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Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Jetour
Количество просмотров 2
26.10.2024
Фото:Jetour
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