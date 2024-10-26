Тюнеры представили серьезную экспедиционную версию малоизвестного внедорожника

Chelsea Truck Company и Kahn создали проект INEOS Grenadier Series II Expedition

Мир внедорожников всколыхнула коллаборация двух ателье: Chelsea Truck Company и Kahn Design объединили свои силы, чтобы создать нечто поистине исключительное – INEOS Grenadier Series II Expedition. Этот прототип, оцененный в 93 999 фунтов стерлингов (около 12 миллионов рублей), не просто внедорожник – это смелый вызов традициям и воплощение мечты о безграничной свободе передвижения.

INEOS Grenadier Series II Expedition

Вдохновленный легендарным Land Rover Defender, Grenadier Series II Expedition превосходит своего предшественника, предлагая совершенно новый уровень роскоши и безкомпромиссной проходимости. За основу взят уже сам по себе брутальный Grenadier, но благодаря мастерству тюнинговых ателье, он обрёл совершенно новый облик.

Внешность Grenadier Series II Expedition поражает своей брутальностью. Автомобиль получил большое количество карбоновых деталей: решетку Dakar с интегрированными «X»-масками, широкие колесные арки и бампер, накладку на капоте с LED-подсветкой и массивные верхние спойлеры.

В экстерьере также выделяются черные 20-дюймовые диски и агрессивные 37-дюймовые шины для бездорожья.

Внутри Grenadier Series II Expedition царит атмосфера роскоши и комфорта, совершенно не противоречащая его брутальному экстерьеру. Спортивные сиденья из красной кожи Nappa, кожаные вставки на дверях и центральный подлокотник добавляют эксклюзивности и подчеркивают внимание к деталям.

Под капотом INEOS Grenadier Series II Expedition скрывается мощный двигатель BMW, на выбор предлагается бензиновая или дизельная версия с мощностью до 282 л.с. Постоянный полный привод и восьмиступенчатая коробка передач обеспечивают плавное и уверенное движение в любых условиях.

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Источник: 32cars.ru