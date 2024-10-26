Популярный кроссовер Skoda получил больше опций в базе

Skoda представила Karoq в версиях SE Edition, SE L Edition и SportLine Edition

Среди представленных версий выделяются три комплектации: SE Edition, SE L Edition и SportLine Edition. Каждая из них получила значительное обновление по сравнению с предыдущими моделями, что делает их более привлекательными для покупателей.

Skoda Karoq

Версия SE Edition уже в базовой комплектации включает подогрев передних сидений и подогреваемый руль, что особенно актуально в холодное время года. Также в стандартном оборудовании присутствует камера заднего вида.

Skoda Karoq

В SE L Edition обновления становятся еще более заметными. Модель оснащена 9,2-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, который ранее предлагался только как опция.

Версия SportLine Edition выделяется не только внешним спортивным дизайном, но и техническими характеристиками. Она получила систему динамического управления шасси (DCC), что позволяет адаптировать поведение автомобиля под различные условия вождения и предпочтения водителя.

Skoda Karoq Edition предлагает разнообразие двигателей, что позволяет каждому выбрать оптимальный вариант под свои нужды.

1,0-литровый бензиновый мотор мощностью 114 л.с. доступен с механической коробкой передач

1,5-литровый турбированный мотор мощностью 148 л.с. предлагает выбор между механической и автоматической коробкой передач DSG

2,0-литровый дизельный двигатель на 148 л.с. с полным приводом доступен для версии SE L Editio

2,0-литровый бензиновый двигатель на 187 л.с. с полным приводом и автоматической коробкой передач DSG в модели SportLine Edition

Цена на Skoda Karoq Edition стартует от 30 000 евро, что делает эти автомобили конкурентоспособными на рынке кроссоверов. Заказы уже принимаются, а первые поставки ожидаются в конце ноября.

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Источник: SpeedMe