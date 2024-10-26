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Популярный кроссовер Skoda получил больше опций в базе

Skoda представила Karoq в версиях SE Edition, SE L Edition и SportLine Edition

Среди представленных версий выделяются три комплектации: SE Edition, SE L Edition и SportLine Edition. Каждая из них получила значительное обновление по сравнению с предыдущими моделями, что делает их более привлекательными для покупателей.

Skoda Karoq
Skoda Karoq
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Версия SE Edition уже в базовой комплектации включает подогрев передних сидений и подогреваемый руль, что особенно актуально в холодное время года. Также в стандартном оборудовании присутствует камера заднего вида.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

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В SE L Edition обновления становятся еще более заметными. Модель оснащена 9,2-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, который ранее предлагался только как опция.

Версия SportLine Edition выделяется не только внешним спортивным дизайном, но и техническими характеристиками. Она получила систему динамического управления шасси (DCC), что позволяет адаптировать поведение автомобиля под различные условия вождения и предпочтения водителя.

Skoda Karoq Edition предлагает разнообразие двигателей, что позволяет каждому выбрать оптимальный вариант под свои нужды.

  • 1,0-литровый бензиновый мотор мощностью 114 л.с. доступен с механической коробкой передач
  • 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 148 л.с. предлагает выбор между механической и автоматической коробкой передач DSG
  • 2,0-литровый дизельный двигатель на 148 л.с. с полным приводом доступен для версии SE L Editio
  • 2,0-литровый бензиновый двигатель на 187 л.с. с полным приводом и автоматической коробкой передач DSG в модели SportLine Edition

Цена на Skoda Karoq Edition стартует от 30 000 евро, что делает эти автомобили конкурентоспособными на рынке кроссоверов. Заказы уже принимаются, а первые поставки ожидаются в конце ноября.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 6
26.10.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+6