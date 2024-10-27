Россиянам стали гораздо меньше выдавать автокредитов: в чем причина?

НБКИ: объем одобренных россиянам автокредитов в сентябре снизился на 9,7%

Сентябрь 2024 года показал неоднозначную картину на российском рынке автокредитования. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных автокредитов сократился по сравнению с августом, но демонстрирует рост в годовом исчислении. Это противоречие требует внимательного анализа, позволяющего понять текущее состояние рынка и прогнозировать его дальнейшее развитие.

За первый месяц осени объем выданных автокредитов составил 203,9 млрд рублей, что на 9,7% меньше, чем в августе (225,7 млрд рублей). Количество выданных кредитов также снизилось на 3%, до 149,4 тыс. На первый взгляд, это свидетельствует о спаде на рынке. Однако, сравнение с сентябрем 2023 года рисует другую картину: рост на 41,2% указывает на сохранение достаточно высокого уровня спроса, несмотря на месячное снижение.

Географическая картина распределения кредитов подчеркивает концентрацию спроса в крупных мегаполисах. Москва (15,6 млрд рублей) и Московская область (13,4 млрд рублей) лидируют с существенным отрывом от других регионов. Татарстан (10,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (10,2 млрд рублей) и Краснодарский край (8,9 млрд рублей) замыкают пятерку лидеров.

Существенные различия наблюдаются на региональном уровне. В Тульской (-19,1%), Ростовской (-18,2%), Омской (-16,2%), Новосибирской (-15,9%) и Кемеровской (-14,2%) областях зафиксировано наиболее значительное сокращение выдачи автокредитов. Только в Нижегородской области наблюдается незначительный рост (+3,5%), что скорее исключение, подтверждающее общую тенденцию к снижению темпов роста.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отмечает, что, несмотря на месячное снижение, темпы выдачи автокредитов остаются высокими. Он связывает замедление роста, прежде всего, с выходом из рынка наиболее закредитованных заемщиков.

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Источник: Прайм