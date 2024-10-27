Очень дорогой кофе с капелькой Porsche: выпущена премиальная кофемашина

Porsche совместно с La Marzocco представили элитную эспрессо-машину и кофемолку

Недавно Porsche и La Marzocco, известный производитель профессионального кофейного оборудования, представили совместную коллекцию.

В центре внимания этой коллекции находится эспрессо-машина Porsche x La Marzocco Linea Micra. Эта машина доступна в двух цветах: Slate Grey и Martini Racing edition. Каждая версия имеет ограниченный тираж в 911 единиц, что делает её не только предметом желания, но и настоящей коллекционной ценностью. Цена на эту эспрессо-машину составляет 6555 долларов за Slate Grey и 6949 долларов за Martini Racing edition.

Porsche x La Marzocco Linea Micra Slate Grey

Linea Micra — это двухбойлерная эспрессо-машина с профессиональной температурной стабильностью, что делает её идеальной для приготовления качественного эспрессо. Встроенная групповая головка обеспечивает равномерное распределение воды по кофейной таблетке. Во многих кофейнях используется именно машины La Marzocco.

Что делает эту модель особенно привлекательной, так это внимание к деталям и элементы дизайна, вдохновленные автомобилями Porsche. Например, поворотные ручки эспрессо-машины напоминают селекторы режимов движения современных автомобилей Porsche, а дисплей давления имитирует тахометр. Поддон для сбора капель имеет сетку, «вдохновленную Porsche GT3 Touring».

Porsche x La Marzocco Linea Micra Martini Racing edition

В дополнение к эспрессо-машине Porsche и La Marzocco представили кофемолку Pico Espresso Grinder, которая также носит логотип Porsche. Эта кофемолка предлагается по цене 1840 долларов и идеально дополняет эспрессо-машину. Для истинных ценителей кофе Porsche и La Marzocco также предложили два набора чашек и блюдец для эспрессо по ценам 90 и 99 долларов.

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Источник: Carscoops