Geely готовит революционный седан с рекордным запасом хода

Geely опубликовала фото прототипа седана с запасом хода 2400 км

Китайский автопроизводитель Geely готовится к громкому дебюту – седану с беспрецедентным запасом хода на одной зарядке. Закамуфлированные фотографии прототипа, появившиеся в социальных сетях, уже взбудоражили автомобильный мир. Официальная презентация запланирована на 30 октября.

Заявленный запас хода – до 2390 километров – представляет собой настоящий прорыв в области гибридных технологий. Это более чем на 200 километров превосходит показатели лидера сегмента – BYD Qin L с его 2100 километрами. Достичь такого результата удалось благодаря новому поколению гибридной системы Thor PHEV, разрабатывавшейся Geely в течение длительного времени. Система обладает замечательным тепловым КПД, превышающим 46 процентов, что существенно превосходит показатели конкурентов.

Заслуживает внимания выбор 2,0-литрового бензинового двигателя в качестве основы для гибридной силовой установки. В то время как большинство китайских конкурентов используют двигатели объемом 1,5 литра, Geely делает ставку на более мощный и, вероятно, более эффективный агрегат. Это решение, по всей видимости, направлено на обеспечение оптимального баланса между мощностью и экономичностью, позволяя достигать рекордного запаса хода даже в экстремальных условиях эксплуатации. Расход топлива при этом не превысит 2,62 литра на 100 километров.

Внешне прототип напоминает модели Emgrand, но техническая начинка, разумеется, будет совершенно иной. Ожидается, что новый седан будет продаваться под суббрендом Galaxy, специализирующимся на более технологичных и премиальных моделях Geely.

Ориентировочная цена в 140 тысяч юаней (около 20 тысяч долларов США) делает новинку потенциально привлекательной для широкого круга покупателей, особенно учитывая заявленный запас хода. Это сопоставимо с ценой максимально оснащенной версии BYD Qin L с батареей на 15,87 кВтч.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autohome