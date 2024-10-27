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Назван автомобиль с самой большой остаточной стоимостью на российском рынке

«Автостат»: Haval Jolion обладает остаточной стоимостью в России в 132%

«Автостат» подтверждает, что рынок подержанных автомобилей полон сюрпризов. Неожиданно, но факт: некоторые модели не только не теряют в цене с течением времени, но и, напротив, дорожают. И среди них есть китайские автомобили. В частности, Haval Jolion показал феноменальные результаты, возглавив рейтинг остаточной стоимости среди трехлетних китайских автомобилей.

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В исследовании «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)», проведенном во втором квартале 2024 года, Haval Jolion с передним приводом, 1,5-литровым двигателем и роботизированной коробкой передач, продемонстрировал индекс RV (Residual Value) в 132%! Это значит, что владельцы, купившие его во втором квартале 2021 года, сегодня могут продать свой автомобиль дороже первоначальной цены.

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Непрерывный рост цен на автомобили в течение последних трех лет существенно повлиял на рынок подержанных машин. Этот фактор стал ключевым для высоких показателей остаточной стоимости не только Haval Jolion, но и других моделей в ТОП-5.

Вслед за лидером расположился JAC J7 (127%), затем идут Geely Coolray и Haval F7 (оба по 126%), а замыкает пятерку Haval F7x (123%). Все пять моделей продемонстрировали индекс RV выше 100%, подтверждая тенденцию к росту стоимости в течение трех лет эксплуатации.

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Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
27.10.2024
Фото:Depositphotos
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