Производство летающих автомобилей станет массовым. Уже скоро

Синьхуа: Xpeng Aeroht начала строительство завода летающих автомобилей в Китае

В воскресенье в Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая, началось строительство первой в своем роде производственной базы для летающих автомобилей.

«Сухопутный авианосец» Xpeng

Завод строится по заказу компании Xpeng Aeroht, дочернего предприятия Xpeng, и станет первым в мире предприятием, специализирующимся на массовом производстве летающих автомобилей.

По информации Xpeng Aeroht, проект первой очереди завода, занимающего 180 тыс. кв. метров, будет направлен на производство воздушного модуля для модели «Сухопутный авианосец». Ожидается, что производственные мощности нового завода составят 10 тыс. единиц в год.

Основатель компании Xpeng Aeroht, Чжао Дэли, отметил, что в сентябре этого года Land Aircraft Carrier успешно выполнил свой первый полет, а предварительные продажи начнутся в конце года.

Гуанчжоу активно стремится интегрироваться в развивающуюся экономику малых высот. Согласно официальным данным, в районе Хуанпу в настоящее время функционирует более 50 компаний в этой области, включая разработку, производство и применение технологий.

По планам Пекина, к 2027 году в столице Китая должно работать не менее 5 тыс. предприятий в сфере низковысотной экономики, а также будет расширен спектр применения маловысотных полетов, включая аварийно-спасательные операции и авиа экспресс-доставку.

Ранее модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier показали на выставке CES в Лас-Вегасе, где объявили, что он должен поступить в массовое производство в 2025 году. Land Aircraft Carrier состоит из базового автомобиля и летающей части, которая находится внутри основного корпуса.

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Источник: агентство Синьхуа