Эксперты выяснили, когда у россиян появляются деньги на первый автомобиль
Согласно опросу компании «Сберстрахование», 41% россиян приобретают свой первый автомобиль до 25 лет; 19% - в возрасте от 26 до 30 лет, а чуть больше 21% — с 31 до 40 лет.
55% купили свою первую машину за наличные, 12% — в кредит. 25% получили в подарок или унаследовали от родителей.
32% участников опроса купили первый автомобиль, уложившись менее чем в 300 тыс. рублей, 28% – в 500 тыс. рублей. 23% заплатили от 500 тыс. до 1 млн рублей, а 17% — еще больше.
Подавляющее большинство (73%) приобрели подержанные автомобили.
В выборе марки россияне разделились почти поровну: 53% предпочли отечественные автомобили, 47% — иномарки.
Чаще всего российские машины выбирали жители Тольятти, Саратова и Воронежа, в то время как иностранные бренды предпочитают в Хабаровске, Иркутске и Владивостоке.
Недавно эксперт перечислила самые бюджетные в обслуживании автомобили. Выяснилось, что из иномарок самой доступной в обслуживании является JAC.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: ТАСС