Эксперты выяснили, когда у россиян появляются деньги на первый автомобиль

«Сберстрахование»: первый автомобиль у 41% россиян появляется до 25 лет

Согласно опросу компании «Сберстрахование», 41% россиян приобретают свой первый автомобиль до 25 лет; 19% - в возрасте от 26 до 30 лет, а чуть больше 21% — с 31 до 40 лет.

55% купили свою первую машину за наличные, 12% — в кредит. 25% получили в подарок или унаследовали от родителей.

32% участников опроса купили первый автомобиль, уложившись менее чем в 300 тыс. рублей, 28% – в 500 тыс. рублей. 23% заплатили от 500 тыс. до 1 млн рублей, а 17% — еще больше.

Подавляющее большинство (73%) приобрели подержанные автомобили.

В выборе марки россияне разделились почти поровну: 53% предпочли отечественные автомобили, 47% — иномарки.

Чаще всего российские машины выбирали жители Тольятти, Саратова и Воронежа, в то время как иностранные бренды предпочитают в Хабаровске, Иркутске и Владивостоке.

Недавно эксперт перечислила самые бюджетные в обслуживании автомобили. Выяснилось, что из иномарок самой доступной в обслуживании является JAC.

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Источник: ТАСС