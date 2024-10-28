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Этому SUV не страшен брод глубиной до 60 см, а только на электротяге он проедет до 150 км

Компактный гибридный кроссовер Jetour Shanhai T1 вышел на рынок в Китае

27 октября был официально представлен новый компактный Jetour Shanhai T1, который позиционируется как гибридный кроссовер. Цены на модель варьируются от 154 800 до 174 800 юаней (2 млн – 2,4 млн рублей).

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Jietu Shanhai T1
Jietu Shanhai T1

T1 предлагает впечатляющие характеристики, включая возможность преодолевать брод глубиной до 600 мм и максимальный запас хода на электротяге до 150 км.

Внешне Shanhai T1 напоминает своего предшественника T2 с квадратным дизайном и уникальной формой дневных ходовых огней. Автомобиль доступен в полноприводной версии и имеет модификации, включающие различные элементы дизайна и аксессуары, такие как багажники на крыше и специальные внедорожные колеса.

Интерьер автомобиля отличается строгим стилем, дополненным элементами роскоши, такими как текстурированные панели и 15,6-дюймовый плавающий экран. Jetour T1 оборудован современными системами безопасности, включая автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон.

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Под капотом кроссовера установлен гибридный бензиновый мотор Chery 1.5TD, который обеспечивает 156 л.с. Полная мощность силовой установки, включая электродвигатель, составляет 204 л.с.

Ожидается, что благодаря своей возможности быстро заряжаться, экономичности и репутации бренда, эта модель станет популярной у любителей активного отдыха и путешествий.

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Источник: Autohome

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Алексеева Елена
Количество просмотров 15
28.10.2024
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