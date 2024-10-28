Этому SUV не страшен брод глубиной до 60 см, а только на электротяге он проедет до 150 км

Компактный гибридный кроссовер Jetour Shanhai T1 вышел на рынок в Китае

27 октября был официально представлен новый компактный Jetour Shanhai T1, который позиционируется как гибридный кроссовер. Цены на модель варьируются от 154 800 до 174 800 юаней (2 млн – 2,4 млн рублей).

Jietu Shanhai T1

T1 предлагает впечатляющие характеристики, включая возможность преодолевать брод глубиной до 600 мм и максимальный запас хода на электротяге до 150 км.

Внешне Shanhai T1 напоминает своего предшественника T2 с квадратным дизайном и уникальной формой дневных ходовых огней. Автомобиль доступен в полноприводной версии и имеет модификации, включающие различные элементы дизайна и аксессуары, такие как багажники на крыше и специальные внедорожные колеса.

Интерьер автомобиля отличается строгим стилем, дополненным элементами роскоши, такими как текстурированные панели и 15,6-дюймовый плавающий экран. Jetour T1 оборудован современными системами безопасности, включая автоматическое экстренное торможение и контроль слепых зон.

Под капотом кроссовера установлен гибридный бензиновый мотор Chery 1.5TD, который обеспечивает 156 л.с. Полная мощность силовой установки, включая электродвигатель, составляет 204 л.с.

Ожидается, что благодаря своей возможности быстро заряжаться, экономичности и репутации бренда, эта модель станет популярной у любителей активного отдыха и путешествий.

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Источник: Autohome