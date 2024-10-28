Стартовали продажи преемника Mazda 6: он стоит дешевле 2 млн рублей

В Китае начались продажи лифтбэка Mazda EZ-6

В КНР начались продажи построенного на платформе EPA от Changan лифтбэка Mazda EZ-6. Машина предлагается как в чисто электрическом варианте, так и с гибридной силовой установкой. Рекомендованная розничная стоимость Mazda EZ-6 варьируется от 139 800 до 179 800 юаней (около 1,9-2,4 млн рублей по текущему курсу).

Mazda EZ-6

Mazda EZ-6 представляет собой крупный лифтбэк с габаритами 4921×1890×1485 мм при колесной базе 2895 мм. Мощность электромобиля составляет 258 л.с. Гибридная силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 95 л.с. и электромотора мощностью 218 л.с. Емкость тяговой батареи электромобиля равна 56,1 или 68,8 кВтч, емкость тяговой батареи гибрида составляет 18,9 или 28,4 кВтч. Запас хода электромобиля равен 480 или 600 км (согласно методике измерений CLTC), максимальный запас хода гибрида составляет 1300 км.

Mazda EZ-6

Автомобиль получил все современные технологии и системы помощи водителю, медиасистему на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8155 и с экраном диагональю 14,6 дюйма, большую панорамную крышу и прочие опции.

Mazda EZ-6

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Источник: CarNewsChina