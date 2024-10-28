Арестована единственная в Москве женщина-инспектор ДПС

Марию Колпак задержали и отправили под домашний арест по месту жительства

Единственная в Москве женщина инспектор ДПС Мария Колпак задержана Следственным комитетом по обвинению в вымогательстве в минувшее воскресенье 27 октября. Позднее в этот же день стало известно, что Колпак отправили под домашний арест по месту жительства.

Мария Ивановна Колпак, инспектор ДПС 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС Госавтоинспекции Москвы, обвиняется в серии преступлений, описанных в статьях 163 и 286 УК РФ. А именно – вымогательство группой лиц с применением насилия, а также превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств группой лиц из корыстной заинтересованности, сообщает источник со ссылкой на материалы уголовного дела.

Мария Колпак

Сообщается также, что задержан и предполагаемый сообщник Колпак. Сейчас девушка под домашний арест по месту жительства, говорится в постановлении Перовского суда Москвы. Арестованной запрещено пользование компьютером и смартфоном, нельзя общаться с другими лицами и покидать квартиру. В суде против меры пресечения Колпак не возражала.

Противоправная деятельность сотрудников ДПС была выявлена службой собственной безопасности полиции Москвы при проведении оперативных мероприятий, пишет источник со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Задержанных подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки от двух гражданок, попросивших не привлекать их к уголовной ответственности под выдуманным предлогом.

Если вина Колпак и сообщника будет доказана, их уволят из МВД и привлекут к ответственности по всей строгости закона... Мария Колпак имеет среднее образование, не замужем. В органы пришла в 2019 году после окончания автошколы – сначала попала на службу в ОМВД России по Красносельскому району, а затем подала рапорт о переводе в ДПС. Успела стать героиней множества положительных публикаций о работе в полиции.

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Источник: ТАСС