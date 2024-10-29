В такси китайские машины «ходят» меньше европейских

«Коммерсант»: таксисты жалуются на качество китайских машин

Доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Прошло некоторое время, и уже можно делать выводы. Таксисты говорят, что сроки эксплуатации китайских машин значительно уступают показателям европейских и корейских марок.

Такие автомобили приходится списывать после 150 тыс. км пробега, в то время как для европейских и корейских марок нормой считаются 250-300 тыс. км. В одном из таксопарков отметили, что у 70% приобретенных китайских машин в короткие сроки из строя вышли вариаторы. Также зафиксированы частые проблемы с двигателями.

Впрочем, отмечается, что с трудностями сталкиваются водители далеко не всех китайских моделей.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Таксисты говорят, что у 70% закупленных китайских автомобилей за короткий срок вышли из строя вариаторы. Не совсем согласен – не столько с конкретными данными, сколько умозрительно. Если у 70% машин отказали бы вариаторы, их невозможно было бы починить – во всяком случае, быстро и качественно. Нет таких ремонтных мощностей. Да и запчастей.

Но то, что с вариаторами хватает хлопот – это очевидно. Как и с алюминиевыми двигателями, особенно с турбонаддувом. И с коррозией есть проблемы – причем важна не только коррозия кузовных панелей, но также коррозия крепежа и элементов подвески.

А поскольку сроки ремонта лишь растягиваются (время доставки запчастей увеличивается), всё это не внушает энтузиазма. На круг обслуживание и ремонт китайских машин в такси зачастую обходится дороже, чем корейских или недорогих европейских.

При этом, жалуясь на беды с машинами, игроки рынка аккуратно готовят нас к грядущему подорожанию таксомоторных перевозок. А проблемы с эксплуатацией и обслуживанием китайских машин – лишь один из поводов для скорого подорожания.

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Источник: «Коммерсант», Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram